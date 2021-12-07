Камерофон Sony Xperia Pro-I вышел в России

Компания Sony дала старт российским продажам топового смартфона Sony Xperia Pro-I, первые покупатели которого получат в подарок чехол XQZ-CLBE. Рекомендованная цена самой новинки составляет 135 тысяч рублей.

Напомним, что главной особенностью смартфона стала его основная камера с главным модулем на основе дюймового датчика изображения разрешением 12 Мп и крупными пикселями на 2,4 мкм, 12-Мп портретным модулем с 50-мм объективом и 12-Мп сверхширокоугольным модулем, автофокусировкой Real-time Eye с распознаванием людей и животных, клавишей спуска затвора и кнопкой для записи видео (вплоть до 4К при 120 к/с). Также отметим OLED-дисплей с разрешением 4K и кадровой частотой 120 Гц, процессор Snapdragon 888, 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти, защиту согласно степени IP68 и аккумулятор на 4500 мАч.