Камерофон Sony Xperia Pro-I вышел в России

Компания Sony дала старт российским продажам топового смартфона Sony Xperia Pro-I, первые покупатели которого получат в подарок чехол XQZ-CLBE. Рекомендованная цена самой новинки составляет 135 тысяч рублей.

Напомним, что главной особенностью смартфона стала его основная камера с главным модулем на основе дюймового датчика изображения разрешением 12 Мп и крупными пикселями на 2,4 мкм, 12-Мп портретным модулем с 50-мм объективом и 12-Мп сверхширокоугольным модулем, автофокусировкой Real-time Eye с распознаванием людей и животных, клавишей спуска затвора и кнопкой для записи видео (вплоть до 4К при 120 к/с). Также отметим OLED-дисплей с разрешением 4K и кадровой частотой 120 Гц, процессор Snapdragon 888, 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти, защиту согласно степени IP68 и аккумулятор на 4500 мАч.
Комментарии и отзывы Sony Xperia Pro-I
Vivo отложила глобальный дебют смартфонов Vivo X70…
Vivo отложила глобальный дебют смартфонов Vivo X70Презентация смартфонов Vivo X70 на китайском рынке состоится 9 сентября, а мировая премьера должна была с…
Realme 8i оценен в 18 тысяч рублей…
Realme 8i оценен в 18 тысяч рублейКомпания Realme поделилась подробностями российского релиза смартфона Realme 8i, который был представлен …
Компания Doogee анонсировала запуск бюджетного телефона X96…
Компания Doogee анонсировала запуск бюджетного телефона X96Этой осенью компания Doogee решила ознаменовать выпуском бюджетного смартфона, который отлично справится …
Xiaomi 11T Pro стоит 649 евро и это шикарная цена…
Xiaomi 11T Pro стоит 649 евро и это шикарная ценаXiaomi выпустила свои новейшие смартфоны флагманского класса — самым ярким устройством можно назвать Xiao…
Представлен смартфон Huawei Nova 8 SE 4G…
Представлен смартфон Huawei Nova 8 SE 4GHuawei добавила в свою линейку Nova, новый смартфон Huawei Nova 8 SE 4G. Смартфон Huawei Nova 8 SE 4G пос…
Redmi Note 11: цветовой вариант Misty Forest представлен в о…
Redmi Note 11: цветовой вариант Misty Forest представлен в оВчера Xiaomi объявила, что представит серию Redmi Note 11, 28 октября. Компания не разглашала никаких спе…
Oppo Reno7 получает раннюю утечку спецификаций…
Oppo Reno7 получает раннюю утечку спецификацийДо Oppo Reno7, еще далеко, учитывая, что Reno6 5G и Reno6 Pro 5G только недавно вышли в свет. Тем не мене…
Samsung Galaxy M22 оценен в 19 тысяч рублей…
Samsung Galaxy M22 оценен в 19 тысяч рублейКомпания Samsung дала старт российским продажам смартфона Galaxy M22, рекомендованная цена которого соста…
Обзор Infinix HOT 11S NFC. Недорогой смартфон с 50 Мп камерой и NFCОбзор Infinix HOT 11S NFC. Недорогой смартфон с 50 Мп камерой и NFC
50 дней до Евро 2020. Как в Санкт-Петербурге будет проходить чемпионат по футболу50 дней до Евро 2020. Как в Санкт-Петербурге будет проходить чемпионат по футболу
Обзор CUBOT Max 3 4/64GB. Смартфон с большим дисплеем и NFCОбзор CUBOT Max 3 4/64GB. Смартфон с большим дисплеем и NFC
Обзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячокОбзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячок
Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor