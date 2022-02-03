Камерофон Sony Xperia Pro подешевел на $500

Очередной флагманский смартфон подешевел на Amazon – на этот раз снижение цены коснулось очень дорогого камерофона Sony Xperia Pro. На старте продаж он стоил 2500 долларов, а теперь его можно купить на 500 долларов дешевле.

Напомним, что главной особенностью смартфона является его основная камера с главным модулем на основе дюймового датчика изображения разрешением 12 Мп и крупными пикселями на 2,4 мкм, 12-Мп портретным модулем с 50-мм объективом и 12-Мп сверхширокоугольным модулем, автофокусировкой Real-time Eye с распознаванием людей и животных, клавишей спуска затвора и кнопкой для записи видео (вплоть до 4К при 120 к/с). Также отметим OLED-дисплей с разрешением 4K и кадровой частотой 120 Гц, процессор Snapdragon 888, 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти, защиту согласно степени IP68 и аккумулятор на 4500 мАч.