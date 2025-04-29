Камерофон Vivo X200 Ultra появился в продаже

Компания Vivo дала старт китайским продажам топового камерофона Vivo X200 Ultra, который был представлен чуть больше недели назад. За новинку просят эквивалент 910 и 980 долларов за версии с 12/256 и 16/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно. Главной особенностью смартфона стала его основная камера с оптикой Zeiss и датчиками разрешением 50 Мп (35-мм объектив с диафрагмой f/1.6, сенсор Sony LYT-818 оптического формата 1/1.28 дюйма и оптическая стабилизация), 50 Мп (14-мм объектив с светосилой f/2.0, датчик Sony LYT-818 и OIS), 200 Мп (85 мм супертелеобъектив Zeiss APO с апертурой f/2.27, сенсор Samsung HP9 размера 1/1.4 дюйма и оптическая стабилизация).

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