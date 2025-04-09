Камерофон Vivo X200 Ultra показали в трех расцветках

Компания Vivo опубликовала изображения флагманского смартфона X200 Ultra, который будет представлен 21 апреля. На этот раз производитель показал грядущую новинку в серебристой, красной и черной расцветках. Что технических параметров, Vivo X200 Ultra приписывают наличие топовой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 2K-экрана с ультразвуковым дактилоскопом, основной камеры с 35-мм, 14-мм и 85-мм оптикой от Zeiss и оптической стабилизацией изображения, двухъядерного процессора для обработки изображений Blueprint и записи видео в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду и 10-битной глубиной цвета.