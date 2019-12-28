Камерофон Vivo X30 появился в продаже

Компания Vivo дала старт продажам смартфона Vivo X30, главной особенностью которого стала его камера. Аппарат доступен для покупки по цене в 470 долларов за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ памяти флеш-памяти. Новинка оснащается квадрокамерой с главным 64 Мп модулем, вспомогательными модулями на 32 Мп и 8 Мп, а также перископной камерой на 13 Мп с 60-кратным цифровым зумом, режимом Super Moon Mode, топовым чипсетом Exynos 980, поддержкой 5G, аккумулятором ёмкостью 4350 мАч и поддержкой быстрой зарядки FlashCharge мощностью 33 Вт.