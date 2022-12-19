Камерофон Xiaomi 13 Ultra получит 16/1 ТБ памяти

Известный своей осведомленностью информатор Digital Chat Station поделился подробностями о топовом камерофоне Xiaomi 13 Ultra. Утверждается, что аппарат, который имеет кодовое наименование M1, оснастят 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0. Такой же набор памяти получит и складной смартфон Xiaomi Mi Mix Fold 3, который имеет кодовое название M18. Обе модели будут выпущены в следующем году. Как уже было объявлено ранее представителями самой компании, Xiaomi 13 Ultra выйдет за пределами китайского рынка в отличие от Xiaomi 12 Ultra.