Оранжевый Redmi Turbo 5 Max показали на рендерах

Компания Xiaomi опубликовала изображения оранжевой версии смартфона Redmi Turbo 5 Max, который будет представлен 29 января. Сообщается о цельнометаллическом корпусе, обработанном на станке с ЧПУ и тыльной панели из стекловолокна флагманского класса.

Ранее производитель подтвердил наличие флагманской однокристальной системы MediaTek Dimensity 9500, двух широкополосных динамиков 1115F, защиты от воды и пыли по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69К, сдвоенной тыльной камеры на 50-Мп датчике Light Hunter 600, оптикой с диафрагмой F/1,5 и оптической стабилизацией, новых антенн для стабильной связи, подэкранного ультразвукового сканера отпечатков пальцев, 6,83-дюймового экрана Super Sunlight, аккумулятора ёмкостью 9000 мАч, а также поддержки проводной и обратной проводной зарядок мощностью 100 Вт и 27 Вт соответственно.

Представлен смартфон Samsung Galaxy Z TriFold…
Компания Samsung пополнила ассортимент складных смартфонов так называемой «трикладушкой» Galaxy Z TriFold…
Представлен смартфон HONOR WIN с АКБ на 10000 мАч…
Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов моделью HONOR WIN, главной особенностью которой стал акку…
HONOR WIN RT оценили в 385 долларов …
Компания HONOR объявила о выпуске на китайский рынок смартфона HONOR WIN RT, который основан на прошлогод…
Exynos 2600 показал очень высокую стабильность в тестах…
Похоже, внедрение компанией Samsung передовых технологий в новом процессоре Exynos 2600 оказалось точным …
Google решила сделать Tensor G6 очень мощным…
Процессор Google Tensor G5 вызвал в сети противоречивую реакцию — он справляется со своими задачами, но д…
Смартфон Moto X70 Air Pro готов к выходу …
Компания Lenovo объявила, что уже в скором времени в Китае будет представлен смартфон Moto X70 Air Pro. Т…
Официально: OnePlus Turbo готов к выходу …
Компания OnePlus объявила, что в ближайшее время в Китае будет представлен смартфон OnePlus Turbo. Точную…
iQOO 15R протестировали в бенчмарке …
В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне iQOO 15R, который будет представлен в…
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor