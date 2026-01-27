Оранжевый Redmi Turbo 5 Max показали на рендерах

Компания Xiaomi опубликовала изображения оранжевой версии смартфона Redmi Turbo 5 Max, который будет представлен 29 января. Сообщается о цельнометаллическом корпусе, обработанном на станке с ЧПУ и тыльной панели из стекловолокна флагманского класса.

Ранее производитель подтвердил наличие флагманской однокристальной системы MediaTek Dimensity 9500, двух широкополосных динамиков 1115F, защиты от воды и пыли по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69К, сдвоенной тыльной камеры на 50-Мп датчике Light Hunter 600, оптикой с диафрагмой F/1,5 и оптической стабилизацией, новых антенн для стабильной связи, подэкранного ультразвукового сканера отпечатков пальцев, 6,83-дюймового экрана Super Sunlight, аккумулятора ёмкостью 9000 мАч, а также поддержки проводной и обратной проводной зарядок мощностью 100 Вт и 27 Вт соответственно.