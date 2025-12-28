Представлен защищенный смартфон Ulefone Armor 34 Pro+

Компания Ulefone пополнила ассортимент смартфонов моделями Armor 34+ и Armor 34 Pro+, которые отличаются наличием проектора у старшей модели. Он способен проецировать картинку диагональю до 100 дюймов с яркостью 150 люмен.

Новинки также характеризуются 4-нанометровым чипсетом MediaTek Dimensity 7400X с тактовой частотой до 2,6 ГГц, защитой от воды и пыли в соответствии со стандартом IP69K, ударопрочным корпусом, аккумулятором ёмкостью 25500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт,LED-фонарем яркостью 1100 люмен, 50-Мп основной камерой, камерой ночного видения, 6,95-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ встроенной памяти и предустановленной операционной системой Android 15. Смартфоны оценены в 650 и 800 долларов соответственно.