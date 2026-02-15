Стали известны версии памяти смартфона Nothing Phone (4a)

Авторитетный информатор Судханшу Амбхоре поделился подробностями о среднебюджетном смартфоне Nothing Phone (4a), который будет представлен в ближайшее время. Сообщается, что аппарат выйдет в конфигурациях с 8/128 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и встроенной памяти. Ранее стало известно о наличии 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Nothing Phone (3a) оснащается 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 8 Мп и 50 Мп (телеобъектив с 2-кратным оптическим приближением), селфи-камерой разрешением 32 Мп, фирменной подсветкой Glyph с 3 сегментами и 26 зонами, кнопкой Essential Key для запуска ИИ Essential Space, стеклянной тыльной панелью, защитой от пыли и брызг (IP64), батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 50 Вт.
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
