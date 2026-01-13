iQOO Z11 Turbo получит отдельный чип для сигнала Wi-Fi

Бренд iQOO раскрыл новые подробности об игровом смартфоне Z11 Turbo, который будет представлен 15 января. Устройство получит выделенный чип Thunder Z1 для снижения задержки сигнала Wi-Fi на 76%, двухрежимный GPS и систему из 24 антенн для сотовой связи, что также должно улучшить качество сигнала.

Ранее было объявлен, что смартфон оснастят 200-Мп главным модулем тыльной камеры на базе датчика оптического размера 1/1.56, объективом с диафрагмой f/1.8, 4-кратным оптическим зумом без потерь и оптической стабилизацией изображения уровня CIPA 4.5, производительным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, ОЗУ LPDDR5X Ultra со скоростью до 9600 Мбит/с, флеш-памятью UFS 4.1, фирменным игровым чипом Q2, 6,59-дюймовым дисплеем с частотой обновления 144 Гц, корпусом толщиной 7,9 мм и массой 202 грамма, а также защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP68 и IP69.