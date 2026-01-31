Смартфон Samsung Galaxy F70 готов к выходу

Компания Samsung объявила, что 2 февраля будет представлена новая серия смартфонов Galaxy F70. Дебютным рынком станет Индия. Производитель уже подтвердил, что линейка будет делать упор на фотовозможности. Технические подробности и ориентировочная цена пока не раскрываются.

Напомним, что в прошлом году был выпущен смартфон Galaxy F56 5G, который получил фирменный процессор Exynos 1480 с тактовой частотой до 2,75 ГГц и графическим ускорителем AMD Xclipse 530, 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, 8 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, тройную тыльную камеру на 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, корпус толщиной 7,2 мм и массой 180 граммов, батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержку 45-Вт быстрой проводной зарядки.