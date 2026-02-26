Официально: Realme Narzo Power 5G получит АКБ на 10001 мАч

Компания Realme объявила, что смартфон Narzo Power 5G будет официально представлен в Индии уже 5 марта. Производитель подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G615 MC2, аккумулятора ёмкостью 10001 мАч с автономностью до 38 дней работы в режиме ожидания, поддержки 80-Вт проводной, 27-Вт обратной проводной и обходной зарядок, изогнутого AMOLED-экрана с адаптивной кадровой частотой до 144 Гц и пиковой яркостью 6500 нит, тыльной камеры с главным модулем на базе 50-Мп датчика изображения Sony IMX882 и оптической стабилизацией, предустановленной операционной системы Android 16 с фирменной прошивкой Realme UI 7.0 и корпуса массой 219 граммов.