iPhone Air 2 не получит подэкранный датчик Face ID

Теперь другой инсайдер опубликовал любопытную серию сообщений, подтвердив, что Apple действительно тестирует подэкранный датчик TrueDepth для Face ID. При этом он отметил, что компания, скорее всего, не станет переносить фронтальную камеру и Dynamic Island в левый верхний угол дисплея в обычных моделях iPhone 18, не относящихся к линейке Pro. Что касается iPhone Air 2, источник утверждает, что корпус устройства, вероятно, окажется слишком тонким для реализации подэкранного Face ID. Исходя из этого можно предположить, что Apple либо сохранит текущую реализацию Face ID в iPhone Air 2, либо вовсе сделает ставку на Touch ID, как это ожидается в будущем iPhone Fold. Это необходимый шаг, чтобы сохранить основную фишку нового флагманского смартфона.