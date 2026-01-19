iPhone Air 2 не получит подэкранный датчик Face ID

Форм-фактор будущих iPhone от Apple сейчас находится в стадии активных изменений, и в открытом доступе появляется все больше деталей, касающихся судьбы фронтальной камеры, модуля TrueDepth для Face ID и программной функции Dynamic Island в форме таблетки. Тем не менее один из инсайдеров уже исключил появление подэкранного Face ID в iPhone Air 2, назвав решающим фактором ограничения по толщине корпуса. Ранее сообщалось, что iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max могут получить фронтальную камеру, размещённую в левом верхнем углу экрана, а модуль TrueDepth для Face ID будет спрятан под дисплеем. В этом же контексте ожидается и перенос Dynamic Island из центральной верхней части экрана в левый верхний угол.

Теперь другой инсайдер опубликовал любопытную серию сообщений, подтвердив, что Apple действительно тестирует подэкранный датчик TrueDepth для Face ID. При этом он отметил, что компания, скорее всего, не станет переносить фронтальную камеру и Dynamic Island в левый верхний угол дисплея в обычных моделях iPhone 18, не относящихся к линейке Pro. Что касается iPhone Air 2, источник утверждает, что корпус устройства, вероятно, окажется слишком тонким для реализации подэкранного Face ID. Исходя из этого можно предположить, что Apple либо сохранит текущую реализацию Face ID в iPhone Air 2, либо вовсе сделает ставку на Touch ID, как это ожидается в будущем iPhone Fold. Это необходимый шаг, чтобы сохранить основную фишку нового флагманского смартфона.