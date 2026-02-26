Представлена глобальная версия HUAWEI Mate 80 Pro

Компания HUAWEI представила глобальную версию флагманского смартфона HUAWEI Mate 80 Pro, который вышел в Китае еще в конце прошлого года. При этом производитель пока не раскрыл цену новинки. Напомним, что аппарат получил фирменный процессор Kirin 9030 Pro, 16 ГБ оперативной памяти, 6,75-дюймовый дисплей OLED с разрешением 2832:1280 точек, адаптивной частотой обновления LTPO от 1 до 120 Гц и ШИМ-регулировкой яркости на частоте 1440 Гц, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (OIS и объектив с переменной диафрагмой F1.4–F4.0), 48 Мп (оптическая стабилизация и телеобъектив с 4-кратным оптическим зумом) и 40 Мп (сверхширик), поддержку спутниковой связи Tiantong и двухсторонней передачи сообщений Beidou, адаптер беспроводной связи Wi-Fi 7, АКБ ёмкостью 5750 мАч, поддержку проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядок на 100 Вт, 50 Вт и 18 Вт соответственно, защиту от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69, а также фирменную операционную систему HarmonyOS 6. Цена HUAWEI Mate 80 Pro на китайском рынке составляет эквивалент 845 долларов.