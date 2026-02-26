Представлена глобальная версия HUAWEI Mate 80 Pro

Компания HUAWEI представила глобальную версию флагманского смартфона HUAWEI Mate 80 Pro, который вышел в Китае еще в конце прошлого года. При этом производитель пока не раскрыл цену новинки. Напомним, что аппарат получил фирменный процессор Kirin 9030 Pro, 16 ГБ оперативной памяти, 6,75-дюймовый дисплей OLED с разрешением 2832:1280 точек, адаптивной частотой обновления LTPO от 1 до 120 Гц и ШИМ-регулировкой яркости на частоте 1440 Гц, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (OIS и объектив с переменной диафрагмой F1.4–F4.0), 48 Мп (оптическая стабилизация и телеобъектив с 4-кратным оптическим зумом) и 40 Мп (сверхширик), поддержку спутниковой связи Tiantong и двухсторонней передачи сообщений Beidou, адаптер беспроводной связи Wi-Fi 7, АКБ ёмкостью 5750 мАч, поддержку проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядок на 100 Вт, 50 Вт и 18 Вт соответственно, защиту от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69, а также фирменную операционную систему HarmonyOS 6. Цена HUAWEI Mate 80 Pro на китайском рынке составляет эквивалент 845 долларов.

Официально: iQOO 15R готов к выходу …
Компания iQOO объявила, что смартфон iQOO 15R будет представлен 24 февраля в Индии. Производитель также р…
Samsung Galaxy S26 Edge не увидит свет …
Сетевые источники сообщают, что компания Samsung прекратила разработку смартфона Galaxy S26 Edge. Причино…
Google Pixel 10 получил прирост производительности…
Процессор Tensor G5 в Google Pixel 10 с момента выхода отличался довольно нестабильной производительность…
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недоро…
Изучаемый сегодня смартфон Tecno Spark 40 Pro относится к доступному ценовому сегменту, новинка представл…
Лучшие магазины электроники в Москве…
Выбор места для покупки электроники в столице огромен: от федеральных гигантов до уютных локальных маг…
Представлен бюджетный смартфон OPPO A6v…
Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью A6v, который обойдется в эквивалент 170 долларов н…
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем с…
Линейка Tecno Camon 40 включает четыре модели, объединяет их поддержка ИИ технологий со встроенным голосо…
Realme 16 Pro 5G показали на пресс-рендерах…
Компания Realme опубликовала изображения смартфона Realme 16 Pro 5G, который будет представлен в ближайше…
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor