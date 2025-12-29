RedMagic 11 Pro+ Golden Saga оценен в $1400

Компания Nubia выпустила в Китае ограниченную версию смартфона RedMagic 11 Pro+, которое получило название Golden Saga. Новинка оценена в эквивалент 1400 долларов за единственную конфигурацию с 24 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти. Новинка отличается от обычной версии эксклюзивным дизайном.

Сам смартфон имеет в своем оснащении флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm, уникальную систему охлаждения Wind & Water Dual Cooling с вентилятором на 24000 об/мин и жидкостным охладителем, ОЗУ LPDDR5T, встроенную память UFS 4.1 PRO, фирменный игровой чип Red Core R4, 6,85-дюймовый дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц, 50-Мп сдвоенную тыльную камеру с оптической стабилизацией, подэкранную селфи-камеру, аккумулятор ёмкостью 7500 мАч и поддержку 120-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок.