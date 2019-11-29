Камерофон Xiaomi Mi CC9 Pro продают за 440 долларов

Как известно, топовый камерофон Xiaomi Mi CC9 Pro продается в Европе под названием Xiaomi Mi Note 10. Помимо названия эти модели отличает цена – если в Европе за смартфон просят около 600 евро, то в Китае аппарат подешевел до 440 долларов! Причем, как сообщают источники, речь идет о глобальной версии устройства без всяких скидок, приуроченных к Черной пятнице.

Напомним, что Mi Note 10 может похвастаться пентакамерой, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, 6,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080:2340 пикселей, восьмиядерным процессором Snapdragon 730G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятором емкостью 5260 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт.