Камерофон Xiaomi Mi Note 10 подешевел на 60 долларов

Недавно компания Xiaomi представила первый в мире смартфон с 108-Мп камерой Xiaomi CC9 Pro, который появился в международной продаже под названием Xiaomi Mi Note 10. Аппарат сходу поделил с Huawei Mate 30 Pro звание лучшего камерофона в рейтинге DxOMark, а потом удивил своей ценой. Если в Китае за новинку просят 400 долларов, то европейский ценник Mi Note 10 равен 610 долларам! Сегодня стало известно, что некоторые европейские магазины уже начали снижать цену на Mi Note 10. Теперь его можно приобрести за 550 долларов.