Камерофоны Honor 50 и Honor 50 Pro представлены официально

Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделями Honor 50 и Honor 50 Pro, которые получили восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 778G. Новинки также оснастили изогнутыми 6,57- и 6,72-дюймовыми OLED-дисплеями с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+, подэкранным дактилоскопом, корпусами толщиной в 7,78 мм и 8,05 мм соответственно, квадрокамерами с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп (сверхширик), 2 Мп (макро) и 2 Мп, батареями ёмкостью 4300 мАч и 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 66 Вт и 100 Вт, модулем NFC и ОС Android 11 с оболочкой Magic UI 4.2. При этом, стандартную модель оснастили одинарной фронтальной камерой на 32 Мп, а старшую – сдвоенной селфи-камерой с модулями разрешением 32 Мп и 12 Мп.

Итак, Honor 50 оценен в 420 долларов за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, 470 долларов за 8/256 ГБ и 530 долларов за 12/256 ГБ памяти. Honor 50 Pro обойдется в 580 долларов за версию с 8/256 ГБ и 625 долларов за 12/256 ГБ. Старт китайских продаж намечен на 25 июня.

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