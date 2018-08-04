Камеру Asus ZenFone 5z улучшили через обновление

Компания Asus выпустила обновление для флагманского смартфона ZenFone 5z, которое призвано расширить функционал основной камеры. Вот лишь немногие нововведения: поддержка RAW, режим панорамы, кнопка включения/выключения электронной стабилизации, вспышка в режиме Pro, улучшенная функциональность HDR, уменьшение размера файлов в разрешении 720р и повышение качества звука в роликах до 192 Кбит/с.

Напомним, что Zenfone 5Z получил 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 2264:1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, занимающий 90% передней панели, топовый процессор Snapdragon 845, версии на 4/64 ГБ, 6/128 ГБ или 8/256 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно, сдвоенную 12 Мп камеру на основе сенсора Sony IMX363 с диафрагмой f/1,8, оптической стабилизацией и фазовым автофокусом, 8 Мп фронтальную камеру, аккумулятор на 3300 мАч и NFC-модуль. В качестве операционной системы здесь используется Android 8 Oreo с фирменной оболочкой ZenUI 5.0.