Камеру Canon EOS M50 Mark II выпустят в этом году

Сетевые источники сообщают о том, что новая беззеркальная APS-C камера Canon EOS-M увидит свет до конца текущего года. Утверждается, что речь идет о втором поколении довольно популярной модели Canon EOS M50. Недавно камера прошла регистрацию в Индонезии, что намекает на скорый анонс.

Что до вышедшей два года назад EOS M50, то она оснащается 24,1-Мп CMOS-сенсором формата APS-C (22,3:14,9 мм), процессором обработки изображений DIGIC 8, системой автофокусировки Dual Pixel CMOS AF с 99 точками, светочувствительностью ISO до 25 600, серийной съемкой со скоростью до 10 кадров в секунду, 3-дюймовым регулируемым сенсорным экраном, OLED-видоискателем, поддержкой WiFi, Bluetooth и NFC. Камера способна снимать видео в разрешении Ultra HD 4K (3840:2160 пикселей) со скоростью 24 кадра в секунду и Full HD (1920:1080 пикселей) на скорости до 60 к/с.
Комментарии и отзывы Canon EOS M50 Mark II
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