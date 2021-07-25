Камеру OnePlus Nord 2 сравнили с iPhone SE и Samsung Galaxy A52

В сети появилось сравнение фотовозможностей новенького смартфона OnePlus Nord 2 с камерами потенциальных конкурентов: iPhone SE второго поколения и Samsung Galaxy A52. По мнению авторов тестирования, снимки, сделанные на Nord 2, имеют высокую детализацию, широкий динамический диапазон и небольшое количество шумов. Отмечается, что, в общем и целом, главный модуль Nord 2 снимает на уровне iPhone SE 2 и чуть лучше Galaxy A52. Напомним, что камера новинки оснащается тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX 766 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп. Очередность снимков ниже: Nord 2, Galaxy A52 и iPhone SE.