Камеру Samsung Galaxy S22 Ultra сравнили с iPhone 13 Pro Max

Известный инсайдер Ice Universe поделился фотографиями, сделанными на зум-модули смартфонов Samsung Galaxy S21 Ultra (версия на Exynos), Galaxy S22 Ultra (Exynos) и iPhone 13 Pro Max. Очевидно, что новинка опережает в детализации снимка не только предшественника, но и флагман от Apple. Похожее сравнение работы зума опубликовал один из пользователей Weibo. Первый снимок сделан на Galaxy S22 Ultra, второй на Galaxy S21 Ultra, а третий на Galaxy S20 Ultra. Комментарии, как говорится, излишни. Напомним, что новый флагман получил квадрокамеру с модулями разрешением 108 Мп, 12 Мп (сверхширик), 10 Мп (3-кратный оптический зум) и 10 Мп (10-кратный зум).