Камеру Samsung Galaxy S23 Ultra сравнили с Pixel 7 Pro

Авторитетный информатор Ice Universe поделился фотосравнением основных камер смартфонов Samsung Galaxy S23 Ultra, Galaxy S22 Ultra и Google Pixel 7 Pro. По словам автора снимков, детализация снимка, сделанного на еще не выпущенный Galaxy S23 Ultra, превосходит детализацию фотографий с других смартфонов. В этом нет ничего удивительного, ведь главный модуль камеры будет основан на 200-Мп сенсор. Речь идет датчике изображения Samsung ISOCELL HP2 с 0,6-мкм пикселями и объективе с диафрагмой f/1.7. Смартфон будет снимать в режимах с разрешением 12 Мп (3000:4000 пикселей), 50 Мп (6120:8160 точек) и 200 Мп (12240:16320 пикселей).