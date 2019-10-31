Камеру Xiaomi Mi CC9 Pro сравнили с iPhone 11 Pro Max

Сетевые источники поделились новыми фотографиями, сделанными на пентакамеру смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro, главный модуль которого получил датчик изображения разрешением 108 Мп. Один из снимков демонстрирует возможности 50-кратного зума, а на другом сравниваются возможности ночного режима Xiaomi Mi CC9 Pro и топового смартфона iPhone 11 Pro Max. Удивительно, но китайский аппарата показал более высокий динамический диапазон. Впрочем, выводы лучше делать после просмотра реальных тестов от авторитетных профильных изданий. Официальный дебют Xiaomi Mi CC9 Pro состоится 5 ноября, а уже в середине ноября новинка выйдет в Европе.