Карманный ПК Dingdian S3 получил 16 ГБ ОЗУ и два SSD

На краудфандинговой площадке Kickstarter представили любопытный мини-ПК Dingdian S3, габариты которого лишь немного превышают размеры смартфона iPhone 13 – 155:80:19 мм. Новинка также характеризуется активной системой охлаждения, 10-нанометровым 4-ядерным чипом Intel Pentium N6000 Silver поколения Jasper Lake, 16 ГБ оперативной памяти, двумя твердотельными накопителями вместимостью от 128 ГБ до 1 ТБ, одним интерфейсом HDMI 2.0, одним портом USB-C и тремя USB 3.2, разъемом RJ45, 3,5-мм гнездом для наушников, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также питанием от источника, который выдает 12 В и 2 А. В рамках кампании базовая версия оценена в 250 долларов, а в розничной продаже она будет стоить 370 долларов.

Комментарии и отзывы Dingdian S3
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