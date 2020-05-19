Карманный ноутбук GPD Win Max собрал $1.5 млн на Indiegogo

Сегодня на краудфандинговой платформе Indiegogo стартовала кампания по сбору средств карманного игрового ноутбука GPD Win Max, который был представлен больше двух месяцев назад. Изначально GPD планировала собрать всего 26 тысяч долларов, но за несколько часов ноутбук привлек 1,4 млн долларов! В рамках кампании Win Max стоит 779 долларов, а в розничную продажу поступит за 885 долларов.

Напомним, что новинка оснащается 8-дюймовым дисплеем с разрешением 1280:800 пикселей, четырехъядерным процессором Intel Core i5-1035G7 с частотой до 3,7 ГГц) и графикой Intel Iris Plus, клавиатурой с подсветкой, тачпадом и игровыми контроллерами, твердотельным накопителем M.2 2280, интерфейсами HDMI, Ethernet, Thunderbolt 3, портами USB Type-C и USB Type-A, а также слотом для карт памяти microSD.