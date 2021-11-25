Кастомный iPhone и бюст Илона Маска из расплавленной Tesla Model 3 от Caviar

Когда дело доходит до роскоши, Caviar обычно оглядывается назад: ее телефоны часто облицованы драгоценным золотом, дорогой кожей, а иногда и мрамором. Но компания также любит смотреть в будущее, в будущее, наполненное электромобилями и исследованиями космоса. Недавно команда Caviar вдохновилась расширением своей коллекции Visionaries специальным iPhone 13 Pro и бюстом Илона Маска - оба сделаны из расплавленного автомобиля Tesla.

Корпус Caviar iPhone 13 Pro (Max) Tesla Electro выполнен из титана с черным PVD-покрытием. Этот контраст с белым композитным материалом который является ударопрочным и алюминиевой панелью - материал для этой панели взят из кузова Tesla и имеет гравюры Маска, логотипа Tesla и самого автомобиля. Вдобавок ко всему - медная вставка, дань уважения катушкам электродвигателей, которые делают такие автомобили возможными.

Будет выпущено всего 99 телефонов Tesla Electro, базовый вариант - от 6760 долларов.

Бюст Илона Маска расположен на черной мраморной основе с двойной позолоченной пластиной, на которой указан серийный номер бюста - всего 27 штук. Сам бюст сделан из переплавленных металлических частей Tesla Model 3: капота, дверей и других панелей. Если вы хотите получить один из 27 бюстов, он обойдется вам в 3220 долларов.