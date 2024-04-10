Каждый седьмой iPhone собирают в Индии

За прошлый финансовый год компания Apple собрала смартфонов iPhone на сумму свыше 14 миллиардов долларов — и это только в Индии. Это вдвое больше, чем за предыдущий период, что свидетельствует о стремлении компании сократить свою зависимость от Китая в ближайшем будущем. По данным Bloomberg, каждый седьмой iPhone сейчас производится в Индии, что составляет около 14% от общего объёма выпускаемой продукции самого популярного смартфона на планете. Стоит напомнить, что компания Apple приняла решение переместить часть производства устройств в Индию в связи с геополитическими напряженностями между Соединенными Штатами и Китаем.

В результате, как сообщают местные источники, компания Foxconn из китая собрала почти 67% от общего объёма смартфонов, а еще 17% были произведены Pegatron за 12 месяцев с момента подписания данной сделки. По словам представителей индийского правительства, рост производства iPhone создал 150000 новых рабочих мест. Аналитики видят это как большую победу для нынешнего правительства, поскольку в будущем здесь поставят ещё множество заводов и производственных мощностей, что позволит собирать больше устройств и при этом создавать дополнительные рабочие места. И, вероятно, в будущем эту же стратегию производства будут запускать в том числе и другие крупные компании, которые не желают зависеть от китайского производства. Интересно, что ещё года три назад в это никто не верил, а теперь Индия наступает на пятки Китаю.
Samsung Galaxy C55 показали на рендере …
В базе Google Play Console обнаружилось изображение и некоторые характеристики смартфона Samsung Galaxy C…
OnePlus Ace 3V засветился на фото …
В сети появились фотографии смартфона OnePlus Ace 3V, который еще не был представлен официально. Автору с…
Samsung может выпустить Galaxy Z Fold6 Ultra…
Авторитетный инсайдер Роланд Квандт утверждает, что компания Samsung разрабатывает не только стандартный …
Redmi A3 оценен в 7 тысяч рублей …
Отечественные ритейлеры выпустили в российскую продажу бюджетный смартфон Redmi A3, который оценен в 7 и …
В США подали иск на сервис Apple CarPlay …
Министерство юстиции США обратило своё внимание на информационно-развлекательную систему компании Apple п…
Xiaomi 14 Ultra показали на фото в трёх расцветках …
Китайские источники опубликовали новые живые фото представленного пару дней назад флагманского смартфона …
Бюджетный смартфон Poco C61 получил 90-Гц экран …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Poco C61, которая уже доступна для пок…
Vivo V30e протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Vivo V30e, р…
Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024
Смартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5GСмартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5G
Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2
По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256
Обзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 годаОбзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 года
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor