Каждый седьмой iPhone собирают в Индии

За прошлый финансовый год компания Apple собрала смартфонов iPhone на сумму свыше 14 миллиардов долларов — и это только в Индии. Это вдвое больше, чем за предыдущий период, что свидетельствует о стремлении компании сократить свою зависимость от Китая в ближайшем будущем. По данным Bloomberg, каждый седьмой iPhone сейчас производится в Индии, что составляет около 14% от общего объёма выпускаемой продукции самого популярного смартфона на планете. Стоит напомнить, что компания Apple приняла решение переместить часть производства устройств в Индию в связи с геополитическими напряженностями между Соединенными Штатами и Китаем.

В результате, как сообщают местные источники, компания Foxconn из китая собрала почти 67% от общего объёма смартфонов, а еще 17% были произведены Pegatron за 12 месяцев с момента подписания данной сделки. По словам представителей индийского правительства, рост производства iPhone создал 150000 новых рабочих мест. Аналитики видят это как большую победу для нынешнего правительства, поскольку в будущем здесь поставят ещё множество заводов и производственных мощностей, что позволит собирать больше устройств и при этом создавать дополнительные рабочие места. И, вероятно, в будущем эту же стратегию производства будут запускать в том числе и другие крупные компании, которые не желают зависеть от китайского производства. Интересно, что ещё года три назад в это никто не верил, а теперь Индия наступает на пятки Китаю.