Керамический Samsung Galaxy S10+ показали на рендерах

Немецкое профильное издание Winfuture поделилось свежими рендерами флагманских смартфонов Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+, которые еще не были представлены официально. На одном из изображений сравниваются две версии чёрного Galaxy S10+. Речь идет о премиальном варианте Galaxy S10+ с 12 ГБ ОЗУ и 1 ТБ на накопителе с керамическим корпусом в черной и белой расцветке. Обычный Galaxy S10+ тоже получит черный цвет, который называется Prism Black. Судя по рендеру, керамический чёрный имеет легкий коричневый оттенок и в целом кажется чуть светлее, чем его более доступный собрат. Официальный дебют смартфонов Samsung Galaxy S10 ожидается 20 февраля 2019 года.