Китаец создал самый большой в мире внешний аккумулятор емкостью 27 000 000 мАч

Handy Geng, китайский мастер электроники, создал огромный аккумулятор емкостью 27 000 000 мАч. В январе Handy Geng разместил видео на YouTube, в котором подробно описал процесс сборки PowerBank.

По оценкам изобретателя, его внешний аккумулятор способен заряжать более 5000 телефонов с батареями емкостью 3000 мАч. Новатор, похоже, использовал большую аккумуляторную батарею, похожую на те, что используются в электромобилях. Внешний аккумулятор имеет размеры 5,9x3,9 фута. Огромное устройство имеет защитную рамку и включает в себя около 60 портов. Он может поддерживать электрическое напряжение 220 В через выходные разъемы для зарядки. С этим блоком питания можно запускать основные электронные устройства, такие как телевизор, стиральные машины и даже заряжать электрические скутеры. Handy Geng прикрепил к устройству колеса для удобства транспортировки. Он не сильно отличается от стандартного повербанка, доступного на рынке, только намного больше.
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