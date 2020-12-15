Китайцы мгновенно раскупили Huawei Mate 40

Буквально вчера в Китае начали принимать предзаказы на смартфон Huawei Mate 40, а сегодня стало известно, что вся стартовая партия была раскуплена за минуту. Старт розничных продаж новинки намечен на 21 декабря по цене в 765 и 840 долларов за версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти и 8/256 ГБ памяти соответственно.

Напомним, что смартфон оснащается фирменной платформой Kirin 9000E, 6,5-дюймовым изогнутым дисплеем с разрешением 2376:1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц, батареей емкостью 4400 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт и тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 16 Мп и 8 Мп с 5-кратным оптическим зумом.