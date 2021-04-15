Китайцы получат Sony Xperia 1 III раньше остального мира

Во время вчерашней презентации Sony стало известно, что флагман Xperia 1 III появится в продаже только грядущим летом. Сегодня выяснилось, что в Китае ожидаемая новинка выйдет раньше, чем в другим странах. Согласно JD.com, старт продаж Sony Xperia 1 III в Поднебесной запланирован на 20 мая. В России смартфон доступен для предварительного заказа по цене в 100 тысяч рублей.

Напомним, что новинка характеризуется топовой платформой Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с 12-Мп датчиками Exmor RS, оптикой ZEISS и сенсором 3D iToF, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с соотношением сторон 21:9, разрешением 4К, кадровой частотой 120 Гц и поддержкой HDR, 3,5-мм разъемом для наушников, возможностью воспроизведения звука в формате 360 Reality Audio посредством встроенных стереодинамиков, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт и поддержкой геймпада DualSense от PlayStation 5.