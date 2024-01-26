Китайцы получили версию Samsung Galaxy S24 с 12 ГБ ОЗУ

Недавно представленный флагманский смартфон Samsung Galaxy S24 получил 8 ГБ оперативной памяти. Оказалось, что для китайского рынка корейский гигант сделал исключение – здесь можно приобрести эксклюзивную версию на 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. Базовый во всем мире вариант на 8/128 ГБ в Поднебесной и вовсе не продается.

Напомним, что смартфон также оснащается процессорами Samsung Exynos 2400 или Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy в зависимости от региона продаж, 6,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и адаптивной частотой обновления 1-120 Гц), фронтальной камерой на 12 Мп, основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 10 Мп (3-кратный оптический зум), батареей ёмкостью 4000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 25 Вт и 15 Вт соответственно, защитой от воды и пыли (IP68), адаптерами Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E, а также ОС Android 14 с фирменной прошивкой One UI 6.1 «из коробки».