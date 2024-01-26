Китайцы получили версию Samsung Galaxy S24 с 12 ГБ ОЗУ

Недавно представленный флагманский смартфон Samsung Galaxy S24 получил 8 ГБ оперативной памяти. Оказалось, что для китайского рынка корейский гигант сделал исключение – здесь можно приобрести эксклюзивную версию на 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. Базовый во всем мире вариант на 8/128 ГБ в Поднебесной и вовсе не продается.

Напомним, что смартфон также оснащается процессорами Samsung Exynos 2400 или Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy в зависимости от региона продаж, 6,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и адаптивной частотой обновления 1-120 Гц), фронтальной камерой на 12 Мп, основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 10 Мп (3-кратный оптический зум), батареей ёмкостью 4000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 25 Вт и 15 Вт соответственно, защитой от воды и пыли (IP68), адаптерами Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E, а также ОС Android 14 с фирменной прошивкой One UI 6.1 «из коробки».
Представлен бюджетный смартфон Tecno Pop 8…
Компания Tecno пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Pop 8, которая получила дизайн основной…
Опубликовано новое фото с камеры смартфона Nubia Z60 Ultra…
Руководитель компании ZTE Ни Фей опубликовал новую фотографию, сделанную на основную камеру смартфона Nub…
В iPhone 16 Pro полностью поменяют дизайн корпуса…
Совсем недавно компания Apple представила интерактивный динамический островок вместе со смартфонами с iPh…
Европейский Xiaomi 13T Pro обновили до HyperOS…
Компания Xiaomi начала распространение прошивки на базе операционной системы HyperOS для глобальных верси…
Vivo X Fold 3 готовится к релизу в 2024 году…
Этот год можно смело назвать годом складных смартфонов, потому что новых моделей было очень много. Совсем…
Сегодня POCO C65 стартовал на ОЗОН за 8900 рублей…
Сегодня на ОЗОН стартовали продажи нового смартфона POCO C65 со специальным ценником с 18 по 25 ноября. Н…
Lava Yuva 3 Pro оценен в 110 долларов …
Индийский производитель Lava пополнил ассортимент бюджетных смартфонов моделью Yuva 3 Pro, которая оценен…
Samsung Galaxy S20 обновят до Android 14 …
Компания Samsung опубликовала перечень смартфонов, которые получат обновление до фирменной оболочки One U…
Доступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27sДоступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27s
Обзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic IslandОбзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic Island
На что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условияхНа что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условиях
Обзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамкамиОбзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамками
Обзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 ВтОбзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 Вт

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor