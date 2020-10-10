Китайцы раскрыли дизайн Samsung Galaxy W21

Китайский регулятор TENAA опубликовал изображения складного смартфона Samsung Galaxy W21, который еще не был представлен официально. Напомним, что перед нами лимитированный аппарат, разрабатывающийся совместно с китайским оператором China Telecom. Устройству прочат металлический корпус, 6,23-дюймовый внутренний дисплей, двойной аккумулятор общей ёмкостью 4250 мАч, топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 865 Plus, поддержку мобильных сетей пятого поколения, контроллер Wi-Fi 6 с поддержкой диапазонов 2,4 и 5 ГГц и тираж всего в 30 000 экземпляров. Дата презентации и ориентировочная цена устройства пока не сообщаются.