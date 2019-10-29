Китайцы раскрыли характеристики Xiaomi Mi CC9 Pro

Сначала компания Xiaomi раскрыла подробности пентакамеры в своем еще не представленном смартфоне Mi 9 Pro, а теперь китайский регулятор TENAA рассекретил остальные характеристики грядущей новинки. Итак, смартфон получит восьмиядерный процессор, Snapdragon 730G, 6,47-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей, аккумулятор ёмкостью 5140 мАч, ИК-излучатель и три версии: 6/64 ГБ, 8/128 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Размеры устройства равны 157,8:74,2:9,67 мм, а масса – 208 г. Официальный дебют состоится 5 ноября.