Китайцы раскупили Huawei Mate 40 за полминуты

Представленные вчера флагманские смартфоны Huawei Mate 40, Mate 40 Pro и Mate 40 Pro+ получили рекордно высокие цены, но, судя по всему, это не отпугнуло китайских пользователей. Как сообщает JD.com, смартфоны серии Mate 40 были раскуплены в их магазине всего за 28 секунд. Разумеется, объём первой партии нам никто раскрыл. Официальный старт розничных продаж в Китае запланирован на 30 октября.

Напомним, что Huawei Mate 40 с 8/128 ГБ оценен в 900 евро, Mate 40 Pro с 8/256 ГБ обойдется в 1200 евро, Mate 40 Pro+ с 12/256 ГБ будет стоить 1400 евро, а за Mate 40 RS Porsche Design попросят 2300 евро.