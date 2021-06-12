Китайцы рассекретили Realme X9 Pro В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфоне Realme RMX3366, который, как предполагается, выйдет под названием Realme X9 Pro. Аппарат получит 6,55-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 870, 6 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти стандарта UFS 3.1, батарею ёмкостью 4500 мАч, поддержку быстрой зарядки SuperVOOC 2.0 на 65 Вт, селфи-камеру разрешением 32 Мп, тройную основную камеру с модулями 50 Мп, 16 Мп и 2 Мп, алюминиевую рамку, модуль NFC и предустановленную ОС Android 11. Ориентировочная цена базовой версии в Китае составляет 390 долларов. В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфоне Realme RMX3366, который, как предполагается, выйдет под названием Realme X9 Pro. Аппарат получит 6,55-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 870, 6 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти стандарта UFS 3.1, батарею ёмкостью 4500 мАч, поддержку быстрой зарядки SuperVOOC 2.0 на 65 Вт, селфи-камеру разрешением 32 Мп, тройную основную камеру с модулями 50 Мп, 16 Мп и 2 Мп, алюминиевую рамку, модуль NFC и предустановленную ОС Android 11. Ориентировочная цена базовой версии в Китае составляет 390 долларов. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: 2021-06-12 . Продукт - Realme X9 Pro ; Комментарии и отзывы Realme X9 Pro

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