Китайцы рассекретили Samsung Galaxy S21 FE

Китайский регулятор TENAA раскрыл характеристики смартфона Samsung Galaxy S21 FE 5G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 6,4-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой, поддержку сотовых сетей 5G, размеры 155,7:74,5:7,9 мм, батарею ёмкостью 4370 мАч, поддержку проводной зарядки на 45 Вт, платформы Qualcomm Snapdragon 888 и Exynos 2100 в зависимости от региона, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, тройную основную камеру с датчиками разрешением 12 Мп, 12 Мп и 8 Мп, селфи-камеру на 32 Мп и предустановленную оболочку OneUI 3.0 на основе операционной системы Android 11.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21 FE
Раскрыт комплект поставки Redmi Note 10S...
Компания Xiaomi опубликовала фото комплекта поставки смартфона Redmi Note 10S, официальная презентация ко...
Samsung получила патент на смартфон с вы...
Samsung недавно получила патент на новый складной смартфон с выдвигающимся дисплеем, который предлагает н...
Nokia X50 получит пентакамеру и 120-Гц д...
В сети появилась информация о том, что компания HMD Global готовит к выходу преемника смартфона Nokia 8.3...
Samsung Galaxy F52 5G засветился в сети...
В базе данных сразу нескольких регуляторов обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy F52 5G, что м...
Смартфон Vivo V21e 5G готов к выходу ...
В сети появились подробности о смартфоне Vivo V21e 5G, выход которого ожидается уже на следующей неделе. ...
Обзор TECNO Camon 17P 6/128GB. Высокое к...
В конце июня в рамках летней конференции TECHNO было представлено несколько новинок, среди них был смартф...
Redmi K40 получил новый цветовой вариант...
В феврале серия смартфонов Redmi K40 была официально запущена в Китае. Теперь смартфон Redmi K40 был выпу...
Realme RMX3142 / RMX3143 замечены в TENA...
Загадочный смартфон бренда Realme с номером RMX3142 был замечен на китайском сайте сертификации. Позже на...
Обзор Cubot X50. Квадрокамера и бесконтактные платежиОбзор Cubot X50. Квадрокамера и бесконтактные платежи
Обзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFCОбзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFC
Обзор ZTE Blade L210. Проблемный смартфон для мессенджеровОбзор ZTE Blade L210. Проблемный смартфон для мессенджеров
Обзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерамиОбзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерами
Лучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Poco X3 NFC 6/128GBЛучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Poco X3 NFC 6/128GB
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor