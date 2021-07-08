Китайцы рассекретили Samsung Galaxy S21 FE Китайский регулятор TENAA раскрыл характеристики смартфона Samsung Galaxy S21 FE 5G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 6,4-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой, поддержку сотовых сетей 5G, размеры 155,7:74,5:7,9 мм, батарею ёмкостью 4370 мАч, поддержку проводной зарядки на 45 Вт, платформы Qualcomm Snapdragon 888 и Exynos 2100 в зависимости от региона, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, тройную основную камеру с датчиками разрешением 12 Мп, 12 Мп и 8 Мп, селфи-камеру на 32 Мп и предустановленную оболочку OneUI 3.0 на основе операционной системы Android 11. Китайский регулятор TENAA раскрыл характеристики смартфона Samsung Galaxy S21 FE 5G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 6,4-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой, поддержку сотовых сетей 5G, размеры 155,7:74,5:7,9 мм, батарею ёмкостью 4370 мАч, поддержку проводной зарядки на 45 Вт, платформы Qualcomm Snapdragon 888 и Exynos 2100 в зависимости от региона, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, тройную основную камеру с датчиками разрешением 12 Мп, 12 Мп и 8 Мп, селфи-камеру на 32 Мп и предустановленную оболочку OneUI 3.0 на основе операционной системы Android 11. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 20:03 . Продукт - Samsung Galaxy S21 FE Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21 FE

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