Китайцы рассекретили цену и характеристики Xiaomi Mi Mix 3

2018-08-06, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi Mix 3; [204]
На официальном сайте Xiaomi обнаружились сведения о флагманском смартфоне Xiaomi Mi Mix 3, официальный анонс которого ожидается только 15 сентября. Сообщается, что аппарат получит AMOLED-экран с разрешение 2K, топовую однокристальную систему Snapdragon 845, выдвижную 20 Мп фронтальную камеру (патент образца 2015 года), тройную основную камеру, интегрированный под экран сканер отпечатков пальцев, а также поддержку технологии беспроводной зарядки Qi. Цена устройства, указанная на сайте, составляет 569 долларов.


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