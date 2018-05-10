Китайцы рассекретили характеристики Nokia X

Компания HMD Global недавно показала смартфон Nokia X, однако не раскрыла его спецификации. Сегодня аппарат прошел сертификацию китайского регулятора TENAA, благодаря чему стали известны характеристики устройства. Итак, смартфон получил 5,8 дюймовый дисплей с разрешением 2280:1080 пикселей, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636 с частотой 1,8 ГГц, 3, 4 и 6 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной памяти, 16 Мп основную и 16 Мп фронтальную камеры, аккумулятор на 3000 мАч, а также операционную систему Android 8.1. Габариты устройства равны 147,2:70,98:7,99 мм, а масса – 151 грамму.