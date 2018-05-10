Китайцы рассекретили характеристики Nokia X

2018-05-10, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Nokia X; [116]
Компания HMD Global недавно показала смартфон Nokia X, однако не раскрыла его спецификации. Сегодня аппарат прошел сертификацию китайского регулятора TENAA, благодаря чему стали известны характеристики устройства. Итак, смартфон получил 5,8 дюймовый дисплей с разрешением 2280:1080 пикселей, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636 с частотой 1,8 ГГц, 3, 4 и 6 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной памяти, 16 Мп основную и 16 Мп фронтальную камеры, аккумулятор на 3000 мАч, а также операционную систему Android 8.1. Габариты устройства равны 147,2:70,98:7,99 мм, а масса – 151 грамму.


Комментарии:
Sharp анонсировала флагманский смартфон ...
Sharp анонсировала флагманский смартфон Состоялся анонс флагманского смартфона Sharp Aquos R2, который получил отдельную видеокамеру. Гаджет осна...
Обзор Midi-Tower корпуса Fractal Design ...
Обзор Midi-Tower корпуса Fractal Design В наше распоряжение попал корпус Fractal Design Meshify C TG, выполненный в корпусе со сложной геометрией...
Стартовали продажи смартфона Bluboo S3 ...
Стартовали продажи смартфона Bluboo S3 Новый смартфон Bluboo S3 с аккумулятором на 8500 мАч поступил в продажу за 169 долларов. Смартфон Bluboo ...
Panasonic показала смартфон P95 с разреш...
Panasonic показала смартфон P95 с разрешКомпания Panasonic выпустила ультрабюджетный смартфон P95 за 75 долларов. Аппарат получил 5-дюймовый экра...
Как купить Iphone X в Киеве недорого...
Как купить Iphone X в Киеве недорогоПолный экран без рамок привлекает к себе сторонников бренда и других пользователей, которые выбирают д...
Китайцы рассекретили характеристики Noki...
Китайцы рассекретили характеристики NokiКомпания HMD Global недавно показала смартфон Nokia X, однако не раскрыла его спецификации. Сегодня аппар...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Midi-Tower корпуса Fractal Design Meshify C TG Black (FD-CA-MESH-C-BKO-TG)Обзор Midi-Tower корпуса Fractal Design Meshify C TG Black (FD-CA-MESH-C-BKO-TG)
Обзор SteelSeries Arctis 3. Лучшие игровые наушники с микрофоном до 6500 рублей Обзор SteelSeries Arctis 3. Лучшие игровые наушники с микрофоном до 6500 рублей
Обзор Kingston A1000 480 ГБ (SA1000M8/480G). Лучший NVMe накопитель начального уровняОбзор Kingston A1000 480 ГБ (SA1000M8/480G). Лучший NVMe накопитель начального уровня
Обзор Dodocool DA156. Беспроводные наушники с сенсорным управлениемОбзор Dodocool DA156. Беспроводные наушники с сенсорным управлением
Обзор городского рюкзака NEOCITYPACK COMPACT от NEOVIMAОбзор городского рюкзака NEOCITYPACK COMPACT от NEOVIMA
Предварительный обзор Lenovo Tablet 10. ...
Предварительный обзор Lenovo Tablet 10. Индустрия планшетных компьютеров постепенно движется в правильном направлении. Еще пять лет назад все вос...
Hasbro представили новою серию игрушек п...
Hasbro представили новою серию игрушек пНа экраны только что вышел самый дорогой блокбастер «Мстители: Война Бесконечности», который, кстати, уже...
Предварительный обзор Oculus Go. Для цен...
Предварительный обзор Oculus Go. Для ценСовременный рынок шлемов виртуальной реальности выглядит достаточно странно — некоторые производители вып...
Обзор Mega Shooter. Красочная стрелялка...
Обзор Mega Shooter. Красочная стрелялкаНесмотря на все старания разработчиков, мобильные шутеры остаются не сильно популярными. Дело в том, что ...
Предварительный обзор CoolPad Note 6. Не...
Предварительный обзор CoolPad Note 6. НеСмартфоны нынче стоят больших денег — если посмотреть на тенденцию роста, то можно смело говорить, что ск...
Обзор Tacticool. Шутер от третьего лица...
Обзор Tacticool. Шутер от третьего лицаЯ всегда достаточно негативно отношусь ко всем шутерах на мобильной платформе. Все потому, что не мое игр...
Обзор Crush Machine!. Неплохое развлечен...
Обзор Crush Machine!. Неплохое развлеченИзначально я скептически относился к игре Crush Machine!, так как не особо люблю такого рода проекты. Мне...
Предварительный обзор Cherry KC 6000 Sli...
Предварительный обзор Cherry KC 6000 SliБольшинство клавиатур на рынке выглядят достаточно стандартно — если это механика, то обязательно толстая...
Предварительный обзор Oppo A3. Отличный ...
Предварительный обзор Oppo A3. Отличный Рынок смартфонов сейчас сильно изменился — производители видят желание пользователей покупать устройства ...
Предварительный обзор Dell OptiPlex 7460...
Предварительный обзор Dell OptiPlex 7460Стоит отметить, что хотя компания Dell не является такой известной и популярной как Apple, но у нее тоже ...
Обзор Paladins Strike. Новая MOBA для см...
Обзор Paladins Strike. Новая MOBA для смДалеко не все современные игровые проекты могут похвастаться возможностью привлечь пользователя хотя бы н...
Предварительный обзор Xiaomi Yuemi Mecha...
Предварительный обзор Xiaomi Yuemi MechaКомпания Xiaomi длительное время радует нас нестандартными продуктами — то выпустят в свет освежители воз...
﻿
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor