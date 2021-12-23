Китайцы рассекретили параметры Realme GT 2 Pro

Компания Realme опубликовала трейлер смартфона Realme GT 2 Pro, который позволяет разглядеть дизайн устройства. Тем временем китайский регулятор TENAA раскрыл характеристики грядущего флагмана, официальный релиз которого намечен на 4 января.

Итак, аппарат получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 3216:1440 точек и кадровой частотой с 120 Гц, подэкранный дактилоскоп, селфи-камеру разрешением 32 Мп, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, батарею на 5000 мАч поддержку проводной 65-Вт зарядки, предустановленную ОС Android 12 с надстройкой Realme UI 3.0, поддержку сотовых сетей 5G (SA/NSA), Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2, NFC, стереодинамики, габариты 163,2:74,7:8,2 мм и массу в 199 граммов.
Комментарии и отзывы Realme GT 2 Pro
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