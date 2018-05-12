Китайцы рассекретили смартфон Huawei Honor 7S

Китайский регулятор TENAA одобрил выход смартфона Huawei Honor 7S, который позиционируется как младшая версия модели Honor 7X. Главным отличием в плане дизайна станет металлическая крышка с пластиковыми вставками вместо полностью металлического корпуса. Аппарат также оснастили 5,5 дюймовым дисплеем с разрешением 1440:720 пикселей, 4-ядерным процессором с частотой 1,5 ГГц (предположительно MediaTek MT6739), 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти, сдвоенной камерой на 13 и 5 Мп, аккумулятором на 2920 мАч, а также предустановленной Android 8.1. Размеры устройства составят 146,5:70,9:8,3 мм, а масса – 142 г.