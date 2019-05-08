Китайцы рассекретили смартфон Realme X Lite

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились фото и характеристики смартфона Realme X Lite, который должен стать облегченной версией флагмана Redmi X. Итак, смартфон получит 6,3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей, фронтальную камеру с датчиком разрешением 25 Мп, сдвоенную основную камеру на 16 Мп и 5 Мп, сканер отпечатков пальцев на задней панели, неназванный восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,2 ГГц, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ флеш-памяти, слот для карт памяти microSD до 256 ГБ, аккумулятор на 3960 мАч, а также предустановленную операционную систему Android 9.0 (Pie). Смартфон выйдет как минимум в синей и фиолетовой расцветках.