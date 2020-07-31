Китайцы рассекретили смартфон Redmi K30 Ultra

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились изображения и сведения о смартфоне Redmi K30 Ultra, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей, топовую восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 1000, поддержку сетей 5G, 6 или 8 ГБ оперативной и 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, тыльную квадрокамеру с модулями разрешением 64 Мп, 20 Мп, 8 Мп и 8 Мп, фронтальную камеру на 16 Мп, батарею ёмкостью 4400 мАч, корпус с размерами 163,3:75,4:9,1 мм и массой 213 граммов. Официальная презентация Redmi K30 Ultra ожидается на следующей неделе.