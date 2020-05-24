Китайцы рассекретили смартфон Samsung Galaxy Note 20+

Китайский регулятор 3C рассекретил технические характеристики топового смартфона Samsung Galaxy Note 20+, который еще не был представлен официально. Итак, сообщается об аккумуляторе ёмкостью 4500 мАч, топовой платформе Qualcomm Snapdragon 865 или Samsung Exynos 992 (в зависимости от региона), 16 ГБ оперативной памяти, 6,7-дюймовом дисплее и корпусе с размерами 161,8:75,3:8,5 мм. Что до дизайна, то нас ждет врезанная в дисплей фронтальная камера, металлическая рамка и стеклянная задняя панель с прямоугольным блоком основной камеры. Официальный релиз смартфона ожидается в августе этого года.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Note 20+
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