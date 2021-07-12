Китайцы рассекретили смартфон Samsung Galaxy Z Fold3 Китайский регулятор TENAA подтвердил некоторые характеристики складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold3, релиз которого ожидается уже в следующем месяце. Итак, аппарат получит корпус толщиной 6,4 мм в разложенном состоянии, улучшенный шарнир, размеры 128,1:158,2 мм, 6,2-дюймовый внешний экран, батарею ёмкостью 4500 мАч, предустановленную ОС Android 11, подэкранную селфи-камеру, топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной памяти и многомодульную основную камеру со сверхширокоугольной камерой с автофокусом. Также в TENAA одобрили к выходу компактную раскладушку Galaxy Z Flip3, однако её параметры пока держатся в секрете. Китайский регулятор TENAA подтвердил некоторые характеристики складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold3, релиз которого ожидается уже в следующем месяце. Итак, аппарат получит корпус толщиной 6,4 мм в разложенном состоянии, улучшенный шарнир, размеры 128,1:158,2 мм, 6,2-дюймовый внешний экран, батарею ёмкостью 4500 мАч, предустановленную ОС Android 11, подэкранную селфи-камеру, топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной памяти и многомодульную основную камеру со сверхширокоугольной камерой с автофокусом. Также в TENAA одобрили к выходу компактную раскладушку Galaxy Z Flip3, однако её параметры пока держатся в секрете. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 23:21 . Продукт - Samsung Galaxy Z Fold3 Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Z Fold3

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