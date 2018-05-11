Китайцы рассекретили смартфон Vivo X21i с двойной камерой

Китайский центр по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA одобрил выход смартфона Vivo X21i, который еще не был представлен официально. По данным регулятора, Vivo X21i получил 6,28-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ (2280:1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9, двойную основну камеру на 12+5 Мп, камеру для селфи на 12 Мп, восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60 (главное отличие от Vivo X21) 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти расширяемой памяти, сканер отпечатков пальцев, аккумулятор на 3200 мАч с быстрой зарядкой, поддержку двух SIM -карт, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5.0, GPS, а также предустановленную Funtouch OS 4.0 на базе Android 8.1 Oreo.