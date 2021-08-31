Китайцы рассекретили смартфоны Meizu 18s и Meizu 18s Pro

Китайский регулятор одобрил выход смартфонов Meizu 18s и Meizu 18s Pro, раскрыв тем самым их характеристики. Итак, Meizu 18s Pro оснастят 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1440:3200 пикселей, 8-ядерной платформой с тактовой частотой до 2,95 ГГц, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, тыльной квадрокамерой с модулями на 50 Мп, 32 Мп, 8 Мп и 3 Мп, селфи-камерой разрешение 44 Мп, батареей ёмкостью 3910 мАч, размерами 162,5:73:8,1 мм и массой 189 граммов.

Meizu 18s будет отличаться 6,2-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1440:3200 пикселей, камерой с датчиками разрешением 64 Мп, 16 Мп и 8 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, размерами 152,4:69,2:8,18 мм и массой 162 грамма.