Китайская версия HONOR 600 получит увеличенную батарею

Сетевые источники поделились подробностями о китайской версии смартфона HONOR 600, который уже вышел на международном рынке. Утверждается, что новинка получит аккумулятор ёмкостью 8500-9000 мАч вместо 7000 мАч в Малайзии и 6400 мАч Европе. Остальные характеристики должны остаться без изменений.

Напомним, что смартфон также имеет в своём оснащении 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 c максимальной частотой 2,8 ГГц и графикой Adreno 722, 6,57-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2728:1264 пикселя, пиковой яркостью 8000 нит и кадровой частотой 120 Гц, тыльную камеру с модулями на 200 Мп и 12 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 50 Мп, аккумулятор ёмкостью 7000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 80 Вт, модем 5G, корпус толщиной 7,8 мм и защитой от воды и пыли по стандартам IP68, IP69 и IP69K.
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor