Китайские студенты подали в суд на Apple

Не только Бразилия заставляет Apple включать зарядные устройства для iPhone. По данным изданий Vice и Shanghai Law Journal, студенты китайских университетов подали в суд на Apple за то, что они не включили зарядное устройство в iPhone 12 Pro Max. Они заявили, что прилагаемый кабель USB-C к Lightning несовместим с другими зарядными устройствами, в результате чего один студент не смог зарядить телефон, как рекламировалось. Истцы также не поверили заявлениям Apple о сокращении отходов. Студенты утверждали, что Apple использовала это только как предлог для продвижения беспроводных зарядных устройств MagSafe, которые тратят больше энергии, чем их проводные аналоги. Они хотят, чтобы Apple поставила зарядное устройство, а также заплатила судебные издержки и 100 юаней (16 долларов США) за нарушение контракта.

Сообщается, что Apple ответила виртуальному суду Пекина, что бренды телефонов часто продают адаптеры питания отдельно, и что правительство санкционировало эту практику. Однако студенты отметили, что несколько китайских компаний предлагают выбор адаптера из коробки. Например, вы можете купить Xiaomi Mi 11 с блоком питания или без него. Дело все еще продолжается, и нет никаких гарантий, что оно приведет к компенсации студентам или к изменению политики Apple без зарядных устройств. Даже если дело будет выиграно, это может привести только к тому, что Apple предложит зарядное устройство в качестве опции при оформлении заказа. Тем не менее, судебный процесс свидетельствует о более широкой негативной реакции на позицию Apple.